Gobierno desactiva cómputo de “edad coreana”

Photo : YONHAP News

Corea mantiene un sistema conocido por todos como “edad coreana” que sigue las normas convencionales de esta sociedad. Por ejemplo, un bebé cumple automáticamente un año en el momento de nacer, y cada persona suma un año más a su edad con el cambio de año.Sin embargo, este sistema dejará de usarse a partir del 28 de junio al entrar en vigor la llamada "Ley de Edad Única", que estipula que todos los coreanos tendrán un año menos que el actual y se regirán solo por la fecha de nacimiento. Por ejemplo, una persona que tuviera 30 años en base al sistema tradicional de cómputo de edad, a partir del miércoles tendrá 29 si ya fue su cumpleaños, o 28 si todavía no ha llegado.En realidad, entre los coreanos usar la “edad coreana” no plantea mayores problemas en la vida cotidiana, pues dicha forma de calcular la edad es una convención social usada y admitida por todos, y por tanto no genera confusión. Pero las complicaciones surgen en el ámbito jurídico donde las fechas concretas tienen gran relevancia, y una diferencia mínima de días o meses puede atenuar o agravar una sanción penal, generar malentendidos en el cobro de una herencia o de las pensiones, o de cara a otros contratos privados o sociales.El Ministerio de Legislación Gubernamental explica que la medida busca reducir la confusión y el cómputo de edad en Corea será igual que en el resto del mundo, reduciendo el coste social que acarreaba el mantener varios sistemas de cálculo en paralelo.No obstante, y considerando las dificultades reales para aplicar un cambio inmediato, la "ley de edad única" no afectará de momento al programa nacional de escolarización, ni a la compraventa de alcohol o tabaco, al servicio militar obligatorio o al acceso a exámenes para la función pública.