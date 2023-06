Corea mantiene veto a productos pesqueros de Fukushima

Photo : KBS News

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha reafirmado su postura de no reanudar la importación de productos pesqueros procedentes de Fukushima, enfatizando que el vertido de aguas contaminadas y la importación de productos marinos de esa zona son temas independientes.Durante un encuentro con la prensa el 27 de junio, un portavoz de la cartera fue preguntado por la posibilidad de que Japón solicite a Corea reanudar la importación de productos marítimos de Fukushima, en base al informe final del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIAE) que próximamente verá la luz.El funcionario destacó que el vertido de Fukushima y la reanudación de la importación de productos marítimos de esa zona son cuestiones separadas, y solo reiteró que el Gobierno prioriza la salud y la seguridad de los surcoreanos y no tiene planes de autorizar dichas importaciones.También añadió que si más adelante se demuestra que el consumo de esos productos no plantea problemas para los surcoreanos, el Gobierno valoraía reanudar las importaciones, pero aseguró que por el momento mantendrán esa prohibición.