Oposición denuncia por abuso de poder a jefe interino de Comisión de Comunicaciones

Photo : YONHAP News

La oposición ha denunciado a Kim Hyo Jae, presidente en funciones de la Comisión de Comunicaciones de Corea, ante CIO, la Oficina de Investigación sobre Corrupción de Altos Cargos, por irregularidades en los trámites promovidos por el Gobierno para separar el canon televisio de la factura de electricidad.Cuatro partidos opositores, incluido el mayoritario The Minjoo, presentaron una denuncia al considerar poco democrático y un abuso de poder, intentar separar a la fuerza el canon televisivo del recibo mediante orden ejecutiva sin escuchar lo suficiente a las entidades afectadas pror el cambio, como responsable de la Comisión de Comunicaciones de Corea, autoridad reguladora de los servicios de televisión y radiodifusión.También acusaron a la Comisión de Comunicaciones de ignorar la Ley de Trámites Administrativos, al reducir de forma arbitraria el preaviso legal y no dar voz en los plenos a las entidades implicadas, como la Corporación Coreana de Energía Eléctrica, o las cadenas públicas de radio y televisión KBS y EBS, receptoras del canon. En esencia, recordaron que no han tenido ocasión de presentar sus posturas y defender su opinión ante la Comisión de Comunicaciones, pues solo les permitieron enviar un escrito.