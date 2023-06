Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional de Corea del Sur espera aprobar el "Sistema de Notificación de Nacimientos" el viernes 30 de junio, un mecanismo diseñado para resolver el problema de los niños no registrados en el país, medida que surge en respuesta a varios casos de infanticidio de bebés sin registro de nacimiento.El nuevo sistema busca prevenir tan trágicos incidentes, y tras recibir el visto bueno del comité está cada vez más cerca de su aprobación.El "Sistema de Notificación de Nacimientos" incluye a los centros médicos en el deber de informar sobre el nacimiento de un niño, trámite que hasta la fecha recaía únicamente en los padres.Cuando el personal médico registre los datos de nacimiento del expediente clínico, el director del centro también deberá notificarlo al Servicio Nacional de Seguros de Salud, como máximo durante las dos semanas siguientes al nacimiento.Posteriormente, el Servicio Nacional de Seguros deberá notificarlo al responsable de la municipalidad correspondiente y, si los padres no realizan la inscripción en un mes, dicha entidad regional podrá registrarlo de oficio.No obstante, cabe destacar que la enmienda no sancionará a los responsables de centros médicos que no notifiquen el nacimiento.Además, los partidos políticos afirman que dicho registro no supondrá una gran carga para las instituciones médicas, pues basta un solo clic para enviar los datos de nacimiento al Servicio Nacional de Seguros de Salud.Considerando el tiempo que llevaría adoptar un sistema de notificación de nacimientos eficaz, han dedicido implementarlo un año después de aprobar la ley.Asimismo, durante el mes de julio la Asamblea seguirá debatiendo sobre el "sistema de partos protegidos", medida que genera cierta oposición, pues algunos piensan que podría incentivar a las madres a renunciar a la crianza, así como a incumplir el derecho de los hijos a conocer a sus padres, y por tanto también será objeto de revisión.El Gobierno ha iniciado una investigación censal sobre más de 2.100 bebés no registrados, es decir, niños cuyo nacimiento figura en expedientes médicos aunque no fueron oficialmente inscritos en el Registro Civil.