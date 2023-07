Asamblea Nacional vota ley sobre registro de nacimientos

Photo : YONHAP News

Se espera que la Asamblea Nacional apruebe el viernes 30 el proyecto de ley sobre notificación de nacimientos para evitar que los bebés queden oficialmente sin registrar.El día 30 la Asamblea celebrará el último pleno del periodo de sesiones extraordinarias de junio donde votará importantes propuestas de ley, incluida la enmienda a la Ley de Registro de Relaciones Familiares.Dicha enmienda, aprobada el día 29 por oficialismo y oposición en el Comité Legislativo y Judicial, obliga a las instituciones médicas a reportar los nacimientos en 14 días ante el Servicio Nacional de Salud y del Servicio de Revisión y Evaluación de Seguros Médicos, entidad que a su vez deberá compartir dicha información en el sistema informático de los gobiernos locales.Por otra parte, el principal partido opositor The Minjoo y el minorista Partido Justicia anticiparon que propondrán tramitar la Ley Especial sobre el Desastre de Itaewon por la vía rápida o fast-track. junto con otros dos opositores minoristas, ambos partidos presentaron el jueves 29 esa petición, que obliga al presidente del Parlamento a convocar una votación anónima durante el pleno.En tanto, oficialismo y oposición por ahora no han llegado a un acuerdo respecto a la Ley del Sobre Amarillo, pero durante el pleno votarán si incluirla o no en el orden del día para ser valorado en sesión plenaria.