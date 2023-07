Japón intenta promover una cumbre con Corea del Norte

Photo : KBS News

El Gobierno japonés está decidido a mantener una cumbre con Corea del Norte para resolver la situación de los japoneses secuestrados por el régimen norcoreano hace varias décadas.Según informaron Kyodo News y Nikkei, el ministro japonés a cargo del problema de secuestros y portavoz gubernamental, Hirokazu Matsuno, subrayó la necesidad de acercar relaciones entre los líderes de ambos países durante un simposio virtual coordinado por la ONU sobre secuestros norcoreanos que tuvo lugar el 30 de junio.Matsuno expresó su preocupación al afirmar que si el diálogo con Pyongyang no avanza de forma efectiva será difícil estrechar posturas, apostando por un movimiento ágil y audaz para no malgastar el tiempo.Sus declaraciones llegan tras las declaraciones del primer ministro Fumio Kishida en mayo confirmando su intención de entablar negociaciones de alto nivel con Corea del Norte y mantener una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un.En respuesta, el 29 de mayo Corea del Norte insinuó que estaría dispuesto a reunirse con Japón si dicho país cambiaba su postura sobre diversas cuestiones como los secuestros. No obstante, recientemente dijo que el problema de los secuestros de japoneses estaba totalmente resuelto y rechazó una cumbre con Japón si Tokio seguía insistiendo en ese punto.