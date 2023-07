Corea mejora medidas ante estafas inmobiliarias y acoso

Photo : YONHAP News

Durante la segunda mitad del año Corea piensa adoptar medidas para endurecer las penas por acoso y ayudar a las víctimas de fraude de alquiler.A partir del 2 de julio, las víctimas de estafas en contratos de alquiler del tipo "jeonse" podrán ejercer un derecho preferente de compra si su vivienda sale a subasta. Además, tampoco tendrán que pagar el impuesto por compra-venta y durante tres años el impuesto de vivienda tendrá una bonificación.Si no ejercen ese derecho, el Gobierno comprará la vivienda y la ofrecerá a las víctimas en concepto de alquiler, para que puedan seguir viviendo en la misma casa.Corea posee un sistema de alquiler único conocido como "jeonse" por el que el inquilino debe realizar un importante depósito al arrendatario a la firma del contrato que este debe retornar íntegramente al final, a cambio de no abonar mensualidades. Pero recientemente, ante las dificultades por la pandemia y la situación económica, ha habido una ola de estafas y no devolución de esos depósitos arruinando a muchas familias, y por tanto el Gobierno ha decidido intervenir.En cuanto a los delitos de acoso, la reforma permitirá perseguirlos de oficio aunque la víctima retire la denuncia. La enmienda busca cubrir un vacío legal de la ley anterior, pues los agresores podrían presionar a las víctimas para que retiraran las denuncias y generar actos de venganza o nuevas agresiones.La norma también se aplicará al acoso online, que incluye divulgar datos personales en internet o suplantación de identidad.También prohíbe a los acosadores acercarse a los familiares de las víctimas o a quienes convivan con ellas.