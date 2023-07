Oficialistas y opositores crean comité contra vertido de Fukushima

Photo : YONHAP News

Unos cien políticos del oficialismo y de la oposición han anunciado el lanzamiento de un comité ciudadano suprapartidista contra el vertido de Fukushima que, según afirman, representan al 85% de la población surcoreana en contra de dicho plan.Su objetivo es frenar el vertido de aguas radiactivas de Fukushima al océano, al tiempo de exhortar al presidente Yoon Suk Yeol a no mostrar tanta "tolerancia" hacia Tokio y esforzarse más por bloquear el vertido.Dicho comité surge a la vez que aumenta la controversia sobre el vertido de Fukushima no solo en Corea sino a nivel internacional, a medida que se acerca la fecha en que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) entregará a Japón su informe final.Mientras el oficialismo acusa a la oposición de politizar tema y desinformar al pueblo, el principal opositor The Minjoo exige al Gobierno fuertes medidas contra el vertido y contra la importación de productos pesqueros de Fukushima, además de medidas para proteger la seguridad de los mares, al tiempo de dudar de la imparcialidad del informe del OIEA, considerando que su informe podría ser más político que científico.