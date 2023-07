Director de OIEA llega a Seúl el 7 de julio

Photo : YONHAP News

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitará Corea del Sur del 7 al 9 de julio, tras culminar su agenda en Japón, para explicar al Gobierno el informe final sobre el vertido de aguas de Fukushima.Hasta la fecha el OIEA ha publicado seis informes parciales sobre el vertido de Fukushima y todos reflejan que los métodos y los sistemas propuestos por Tokio no presentan mayores problemas. Por tanto, la prensa japonesa estima que el informe final mantendrá la línea de los anteriores.Por el momento, la oposición surcoreana está decidida a hacer todo lo posible para someter dicho informe a un escrutinio, hasta convocar una audiencia a nivel del Comité Directivo de la Asamblea Nacional.En cambio, el oficialismo se mostró reacio a politizar el tema y aseguró que no colaborará con el principal opositor The Minjoo en su intento de celebrar una audiencia sobre el vertido de Fukushima, y menos después de aprobar de forma unilateral y arbitraria una resolución exigiendo su retirada.