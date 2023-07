Photo : YONHAP News

Durante la presentación de la estrategia económica para la segunda mitad de 2023, el presidente Yoon Suk Yeol aludió a la importancia de desmantelar los "cárteles de poder" en el ámbito económico.Yoon señaló que la economía muestra signos positivos en indicadores como la inflación o la balanza comercial, y anticipó que la segunda mitad del año podría marcar un punto de inflexión económico.Y aunque no mencionó casos específicos, reiteró la necesidad de desmantelar los "cárteles económicos", en alusión a la presencia de estructuras monopolísticas en sectores como finanzas y telecomunicaciones.También aseguró que no se dejará amedrentar por huelgas o protestas políticas que amenacen la estabilidad económica del país, y tendrá mano firme ante esas acciones.En cuanto a inversiones y exportaciones, el presidente urgió a promover la liberalización. Insistió en promover la inversión privada en pro de un crecimiento económico sostenible, además de acometer una proactiva revisión de aquellas leyes no alineadas con las normas internacionales, considerando la orientación global de las exportaciones de Corea.