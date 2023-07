Prensa deportiva confirma acuerdo Mallorca-PSG sobre Lee Kang In

Photo : YONHAP News

Varios medios deportivos de España y Francia divulgaron que el Real Mallorca FC y el club París Saint Germain (PSG) llegaron a un acuerdo para traspasar al futbolista surcoreano Lee Kang In, y próximamente sellarán el contrato.El diario MARCA informó que el Mallorca percibirá 22 millones de euros, un 20% de los cuales irá a la cuenta de Lee, según lo pactado cuando fichó por el club balear al llegar desde el Valencia FC.El acuerdo pasará a formalizarse en breve con la firma del contrato entre Mallorca y PSG.También confirmó la noticia el diario Le Parisien, explicando que de no haber contratiempos de última hora, Lee Kang In vestirá la camiseta del club parisino la próxima temporada.