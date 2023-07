Control de exportaciones de China genera tensiones

Photo : KBS News

Estados Unidos ha criticado fuertemente a China por anunciar que restringirá las exportaciones de varios minerales esenciales para fabricar chips.Beijing dio a conocer el martes 4 que limitará las exportaciones de metales raros, y también de galio y germanio, considerados como materiales clave para fabricar semiconductores.La reacción no se hizo esperar y el Departamento del Tesoro estadounidense mostró una respuesta tajante, censurando a las autoridades chinas.Washington expresó que esa medida plantea más que nunca la necesidad de diversificar la obtención de materiales industriales, y aseguró que reforzará aún más la cooperación con sus aliados para flexibilizar la cadena global de suministros.Tanto el galio como el germanio son considerados minerales indispensables para fabricar equipos tecnológicos comunes, como chips, paneles solares y dispositivos de comunicación móvil, pero su extracción y producción es cuasi monopolio de China pues Beijing controla el 80% del volumen mundial.Mientras prosigue la feroz batalla comercial y tecnológica entre Washington y Beijing, el reciente anuncio de Beijing - según la prensa internacional- no solo afectará a Estados Unidos, sino también a aliados como Corea del Sur y Japón, países que han limitado sus exportaciones a dicho mercado por secundar la campaña de Washington contra China.No obstante Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, aseguró que "la implementación de controles de exportación por parte del gobierno chino sobre ciertos productos es una práctica internacional que respeta la ley y no va dirigida contra ningún país en particular".Por otra parte, un ex funcionario del Ministerio de Comercio de China señaló en una entrevista que las restricciones a la exportación por parte de China son solo el principio.Se espera que China intensifique sus medidas de control de exportaciones en breve tras reunirse con los proveedores de galio y germanio durante esta semana.Asimismo, Beijing ha expresado su intención de ampliar sus reservas de minerales estratégicos y de potenciar la exploración de minerales para dar un nuevo ímpetu a la militarización de sus recursos.