Photo : YONHAP News

El principal partido opositor The Minjoo convocó una protesta de dos días en la Asamblea Nacional como rechazo al vertido de aguas de Fukushima.Unos 120 legisladores de la formación se reunieron a las 19 hrs del jueves 6 en la Asamblea Nacional para iniciar una "acción de emergencia" de 17 horas contra la inminente descarga de aguas radiactivas de dicha central nuclear al océano.Lee Jae Myung, líder del partido, enfatizó que el informe final del OIEA no recomienda ni aprueba explícitamente el vertido de Fukushima, y criticó que el documento exime a dicho organismo de toda responsabilidad por el resultado, cláusula que equivale a admitir el riesgo de la descarga.En cuanto al significado de la acción de emergencia, el líder parlamentario de The Minjoo, Park Kwang On, explicó que bastaron 17 horas para causar un gran desastre cuando la función de enfriamiento de la planta de Fukushima dejó de operar y colapsó en 2011.Tras sus comentarios, el resto de legisladores se turnaron hasta la medianoche para pronunciarse contra el vertido y para criticar la respuesta del Ejecutivo de Yoon Suk Yeol al respecto, mientras que el viernes 7 a las 8 am reanudaron las intervenciones encadenadas.