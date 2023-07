Servicios Financieros pide calma a depositantes de MG Saemaeul Geumgo

Photo : YONHAP News

Mientras entre los ciudadanos aumenta la preocupación por la situación fiscal de la entidad financiera MG Saemaeul Geumgo, el presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Kim Joo Hyun, se comprometió a esforzarse al máximo para que los clientes no sufran pérdidas económicas.Durante una rueda de prensa por el primer aniversario de su mandato, Kim aclaró que la protección de los depositantes está garantizada, siempre que la ansiedad de la gente no genere una retirada masiva de fondos.Explicó que como responsable de estabilizar el mercado financiero, recurrirá a cualquier medida disponible para garantizar que quienes tengan un depósito en MG Saemaeul Geumgo no sufran pérdidas económicas.También subrayó que dicha entidad nunca ha dejado de cubrir los depósitos de sus clientes, ni siquiera en momentos críticos como la crisis financiera de 1997.Por último destacó que el Gobierno ha creado un equipo pangubernamental que integran entidades como el Ministerio de Interior y Seguridad, el Ministerio de Planificación Estratégica y Finanzas y el Banco de Corea, para proteger el patrimonio de los clientes de MG Saemaeul Geumgo, para que dicha institución pueda hacer frente a sus dificultades financieras.