Cancelación de autopista Seúl-Yangpyeong genera controversia política

Photo : YONHAP News

El ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte, Won Hee Ryong, ha anunciado la cancelación total del proyecto de la autopista Seúl-Yangpyeong, desatando una controversia política sobre quién debe asumir la responsabilidad de esa decisión.Won explicó que fue una "decisión personal" y se mostró dispuesto a renunciar a su cargo si el presidente Yoon Suk Yeol se lo pide, al tiempo de descartar las voces que le acusan de favoritismo hacia la primera dama Kim Keon Hee, que consideró como infundadas y tácticas de agitación del principal partido opositor, The Minjoo.De hecho, dicha formación cuestionó los cambios en el trazado final de la autopista hacia terrenos próximos a los de la familia de Kim Keon Hee, movimientos que consideró sospechosos y sobre los que ha solicitado una aclaración y confirmar que dichos cambios siguieron los procedimientos establecidos.Por su parte, el oficialista Poder del Pueblo responsabilizó a The Minjoo de la cancelación del proyecto, al obligar a interrumpir la construcción de una autopista mediante agitación política y noticias falsas, además de generar un considerable perjuicio a los residentes locales.En respuesta, The Minjoo solicitó al ministro que revierta su decisión, que tildó de irresponsable, ofrezca una disculpa a los residentes de Yangpyeong y reanude el proyecto.