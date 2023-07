Gobierno deriva donaciones ciudadanas al Fondo de Cooperación Intercoreana

Photo : YONHAP News

El Gobierno asignará las donaciones ciudadanas para actividades sobre reunificación e intercambio entre las dos Coreas al Fondo estatal de Cooperación Intercoreana.El Ministerio de Reunificación anunció el martes 11 que el Consejo de Ministros aprobó la enmienda parcial a la Ley del Fondo de Cooperación Intercoreana, y entrará en vigor durante el mes de julio tras obtener el aval presidencial.Hasta la fecha, las donaciones ciudadanas para tareas de reunificación y acercamiento intercoreano pasaban al fisco en el siguiente ejercicio y, si no eran ejecutadas, al no haber un marco institucional para retenerlas en el Fondo de Cooperación Intercoreana debían pasar al erario público.Por ejemplo, donaciones entregadas por norcoreanos oriundos para crear colegios u hospitales en su pueblo natal, si no eran usadas en el ejercicio correspondiente, por ley debían ser transferidas al fisco.La enmienda busca crear un marco institucional mantener esos donativos en el Fondo de Cooperación Intercoreana en respeto a la voluntad de los donantes, al margen de cuando se usen.