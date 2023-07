Presidente Yoon debate sobre cooperación militar con la OTAN

Photo : YONHAP News

Durante su visita a Lituania para asistir a la cumbre de la OTAN, el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol se reunió con Jens Stoltenberg, secretario general de la alianza.En una rueda de prensa ofrecida el 11 de julio, el portavoz presidencial Lee Do Woon destacó que abordaron medidas para impulsar significativamente el intercambio de información con la OTAN, con especial énfasis en el aspecto militar.Yoon y Stoltenberg acordaron adoptar el "Programa de Asociación Individualizada" (ITPP), que formaliza la colaboración en 11 áreas, incluida la lucha contra el terrorismo y las nuevas tecnologías, además de reforzar el intercambio de información militar, según explicó la Oficina Presidencial.ITPP es un programa desarrollado por la OTAN para concretar una colaboración tangible con países no integrantes. Actualmente, naciones como Japón y Australia mantienen ITPPs con la OTAN.El documento establece que Corea del Sur y la OTAN colaborarán en ámbitos como lucha contra el terrorismo, desarme y no proliferación, nuevas tecnologías, datos, inteligencia artificial, espacio exterior, misiles, física cuántica, defensa cibernética, ciencia y tecnología de defensa y cambio climático.También acordaron mantener con regularidad reuniones políticas y militares a diversos niveles, y establecer un organismo dediálogo para reforzar la capacidad antiterrorista de ambas partes.La Oficina Presidencial también destacó la futura participación de las fuerzas armadas de Corea del Sur en ejercicios liderados por la OTAN.