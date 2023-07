Seúl agiliza intercambio de información militar con la OTAN

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol y Jens Stoltenberg, secretario general de OTAN, firmaron un documento para promover la cooperación entre Corea del Sur y la alianza en once puntos.Según Presidencia, dicho compromiso busca reforzar la cooperación en materia de seguridad entre Corea y la OTAN, además de institucionalizar las reuniones militares de alto nivel y a nivel ejecutivo.La casa presidencial anticipó que valora aumentar la participación de las fuerzas surcoreanas en las maniobras de la OTAN, para que su intervención no se limite a ejercicios virtuales como hasta la fecha, además de agilizar el intercambio de información militar entre Corea y la alianza, aunque no ofreció más detalles.Además de reunirse con Stoltenberg, Yoon conversó con la delegación del Senado estadounidense y también mantuvo encuentros bilaterales con los mandatarios de países como Nueva Zelanda y Noruega, entre otros.