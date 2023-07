Lluvias torrenciales obligan a evacuar a tres mil personas

Photo : YONHAP News

Las lluvias torrenciales remiten en Corea del Sur, pero por el momento unas 3.100 personas que tuvieron que evacuar por riesgo de inundaciones o deslizamientos de tierra aún no han podido regresar a sus hogares, según informó el Centro de Control y Prevención contra Desastres el jueves 20.Unos 2.300 de los evacuados han sido instalados en refugios provisionales, como centros comunitarios y escuelas, mientras que otros 800 están en hogares de parientes y amigos.Hasta la fecha han reportado 667 hogares dañados o inundados, y aunque por el momento han cesado las lluvias, los evacuados no han podido volver a sus casas, pues al tratarse de daños mayores tan solo han podido reparar 297 viviendas.Hasta las 11:00 a.m. del jueves, la fuertes lluvias monzónicas han dejado un saldo de 46 fallecidos, 35 heridos y 4 desaparecidos.En cuanto a daños materiales, las lluvias afectaron a 1.100 instalaciones o infraestructuras públicas como carreteras, puentes, sistemas de desagüe y diques fluviales.En cuanto al sector agrícola, informan de la inundación y pérdida de cultivos de arroz y soja de unas 35.000 hectáreas, terreno equivalente a unos 49.000 campos de fútbol.