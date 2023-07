Asamblea Nacional interpela a candidato a ministro de Reunificación

Photo : YONHAP News

El Comité de Asuntos Exteriores y Reunificación de la Asamblea Nacional celebrará el viernes 21 la audiencia de confirmación de Kim Young Ho, candidato a ministro de Reunificación.No obstante, de antemano se esperan problemas, pues el principal opositor The Minjoo anticipó que aplazará o rechazará la sesión si Kim no aporta datos suficientes.Lee So Young, portavoz de la formación opositora, criticó el jueves 20 ante los medios que Kim no había presentado la documentación oportuna, y que si la Asamblea Nacional considera que no es posible verificar al candidato, no tendrá más remedio que aplazar o cancelar la audiencia.El 30 de junio, el presidente Yoon Suk Yeol designó a Kim, un candidato de "línea dura" sobre temas norcoreanos, como nuevo titular del Ministerio de Reunificación, enfatizando la importancia de impulsar políticas y estrategias de reunificación sobre Corea del Norte en base a las normas.