Soldado de EEUU que cruzó al Norte está en paradero desconocido

Photo : YONHAP News

El Gobierno de Estados Unidos sigue intentando contactar con Corea del Norte mediante varios canales para confirmar el paradero de un soldado estadounidense que se adentró hacia el Norte esta semana, pero por el momento no ha obtenido respuesta.Sabrina Singh, viceportavoz del departamento de Defensa de Estados Unidos, explicó en rueda de prensa el jueves 20 que Washington ignora el paradero del soldado Travis King, pues no sabe si está detenido o si está bien de salud.Afirmó que Washington está haciendo todo lo posible y ha coordinado a sus agencias, pero no hay noticias sobre King, quien figura como “ausente sin permiso” en su hoja de servicio.La secretaria del Ejército de Estados Unidos, Christine Wormuth, señaló el jueves 20 en el Foro de Seguridad de Aspen que el Pentágono, el departamento de Estado y la Casa Blanca han intentado comunicarse con Corea del Norte a través de la ONU para obtener información sobre el estado de King en un intento de repatriarlo, pero no han logrado resultados.