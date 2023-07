Yoon valora tercera ronda de indultos por Día de la Liberación

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol valora otorgar indultos especiales con motivo del Día de la Liberación Nacional, que se celebra el 15 de agosto.El viernes 21, un alto cargo informó que consideran otorgar una nueva ronda de indultos, la tercera desde que Yoon Suk Yeol asumiera el poder en mayo del año pasado.Como posibles candidatos figuran An Chong Bum, ex secretario presidencial para coordinación de políticas, y Kim Chong, ex viceministro de cultura, ambos condenados por tráfico influencias durante la administración de la ex presidenta Park Geun Hye.A pesar de la insistencia de la oposición para indultar a Chung Kyung Shim, esposa del ex ministro de Justicia Cho Kuk, encarcelada por irregularidades en el acceso a la universidad de sus hijos, parece poco probable que sea indultada.Por otro lado lado se estima que podrían indultar a reconocidos empresarios como Choi Gee Sung, quien en su día dirigió la oficina de estrategia futura de Samsung Electronics, entidad que ya no existe, y Chang Choong Ki, el antiguo subdirector. Ambos fueron condenados por soborno en un escándalo de corrupción que sacudió a la administración de la ex presidenta Park Geun Hye.