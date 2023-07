La ONU negocia con Pyongyang repatriación de soldado estadounidense

Photo : YONHAP News

El diario británico The Times divulgó el sábado 22 (hora local) que el Comando de Naciones Unidas en Corea del Sur ha comenzado a negociar con Pyongyang la repatriación de Travis King, el soldado estadounidense que huyó a Corea del Norte.Andrew Harrison, subcomandante de las fuerzas de la ONU en la península coreana, explicó al rotativo que aunque por el momento no saben dónde está el soldado, han logrado contactar con las autoridades norcoreanas mediante el teléfono directo instalado en el Área de Seguridad Conjunta (JSA) en la frontera intercoreana - conocido como "teléfono rosa"- una línea directa con Panmungak, la parte norcoreana de la frontera.Según The Times, Harrison dijo no poder ofrecer más detalles sobre las negociaciones en curso, para no comprometer la seguridad del soldado.