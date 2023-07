Oficina del premier descarta conexión entre paquetes sospechosos y terrorismo

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano descarta que los paquetes sospechosos que llegaron al país por correo internacional los últimos días estén vinculados con una acción terrorista.El Centro contra el Terrorismo de la Oficina del Primer Ministro dio a conocer el lunes 24 que han analizado los envíos y el posible vínculo con amenazas terroristas, pero no han hallado conexiones.En el caso del paquete reportado en Ulsan, que llegó a un centro de asistencia social para personas con discapacidad, los agentes del Cuerpo de Bomberos, del Ejército y del centro de salud público local no detectaron sustancias químicas ni armas biológicas o radiactivas en un primer análisis.Y el segundo análisis, a cargo de la Agencia de Desarrollo de Defensa, tampoco detectó nada peligroso, pese a que tras abrir el paquete algunos empleados fueron hospitalizados afirmando sentir mareos y dificultad para respirar. Tras varios exámenes, todos fueron dados de alta al no detectar anomalías ni problemas de salud.La Oficina del Primer Ministro negó la existencia de materiales radiactivos o usados para ataques bioquímicos en los otros paquetes analizados por la Policía o el Cuerpo de Bomberos - 679 en total- y que no hay reportes de amenazas o heridos, factores que llevan a descartar vínculo alguno entre los paquetes y una acción terrorista.Pese a todo, mantienen la vigilancia ante posibles imprevistos.