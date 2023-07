Fiscalía registra entidades vinculadas al túnel inundado en Osong

Photo : KBS News

La Fiscalía procedió el lunes 24 a registrar las oficinas de diversas entidades por posible negligencia en cuanto al mantenimiento del túnel de Osong, en Cheongju, factor que de confirmarse pudo haber contribuido a aumentar el número de víctimas.En concreto, registraron las oficinas del Gobierno de Chungcheong del Norte, a cargo de dicha localidad, y también las del Municipio de Cheongju, la jefatura policial de la provincia, la estación policial del barrio de Heungdeok, en la ciudad de Cheongju, y la sede del Cuerpo de Bomberos de Chungcheong del Norte.Como autoridades a cargo del mantenimiento del túnel inundado, se les acusa de no haber adoptado las medidas oportunas, descuidando el control del tráfico pese a las alertas de lluvias torrenciales y el riesgo de inundaciones.En cuanto al Ayuntamiento de Chongju, podría haber incurrido en negligencia por no bloquear debidamente las carreteras y no notificar los hechos al gobierno provincial tras recibir solicitudes de evacuación de los residentes de la zona.