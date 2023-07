Pyongyang guarda silencio sobre soldado prófugo

Photo : YONHAP News

Washington no ha recibido respuesta de Pyongyang sobre Travis King, el cabo de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur que huyó a Corea del Norte.Según informó Matthew Miller, portavoz del departamento de Estado, hasta el lunes 24 no han logrado ni entablar comunicación con las autoridades norcoreanas sobre el tema, ni obtenido información alguna sobre el paradero o la condición del soldado.Respecto a algunas noticias aparecidas en prensa internacional, confirmó que el Comando de Naciones Unidas había contactado con el Ejército de Corea del Norte mediante el teléfono directo del Área de Seguridad Conjunta en la frontera intercoreana (JSA), y aclaró que desde la semana pasada no ha habido nuevos contactos. También explicó que la parte norcoreana había confirmado la recepción del mensaje telefónico, pero descartó poder considerars ese gesto como una respuesta.Por su parte Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, expresó que el Gobierno estadounidense mantiene contactos a todos los niveles para averiguar el estado de Travis King, y pese a intentar conectar con Pyongyang a través de diversos canales, por el momento no ha tenido éxito. En cuanto a posibles motivos de la fuga del soldado estadounidense a Corea del Norte, solo comentó que el Pentágono ha comenzado a investigar pero no hallado datos relevantes.