'Seven' de Jungkook corona el Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

'Seven', la primera canción en solitario de Jungkook de BTS, ha entrado directa al primer puesto del ranking de sencillos Billboard Hot 100 tras los pasos de Jimin, su compañero de grupo, que también coronó dicho listado con el estreno del tema que lanzó como solista, 'Like Crazy'.Billboard anunció en su cuenta oficial de redes sociales que Jungkook alcanzó el primer puesto tras superar dos mega éxitos del momento: 'Try that in a small town', del cantante de country Jason Aldean y 'Last Night', de Morgan Wallen.'Seven' habla del deseo de estar con la persona amada los siete días de la semana. El tema destaca por la armoniosa combinación entre la melodiosa voz de Jungkook y un sofisticado ritmo de pop, a los que acompañan una guitarra acústica y un toque de UK Garage.