Vicepremier anticipa medidas por diferencia de tipos entre Corea y EEUU

Photo : YONHAP News

La Reserva Federal elevó el miércoles 26 (hora local) el tipo de referencia 0,25 puntos, que alcanza el mayor nivel desde 2001 y supera en dos puntos porcentuales al tipo base de Corea del Sur.El vice primer ministro de Economía, Choo Kyung Ho, expresó que esta distancia genera inquietud pues podría añadir incertidumbre al mercado, aunque destacó que el sector financiero nacional se mantiene estable. No obstante, aseguró que seguirán de cerca la situación para adoptar medidas si fuera necesario.Destacó que aunque esta distancia entre los tipos de Corea y Estados Unidos puede intimidar al mercado y a los inversores, los expertos afirman que en los flujos de capital y cambiarios no solo influye el tipo de interés, sino otros factores marcoeconómicos como la situación económico-financiera nacional y mundial.Reiteró que aunque por el momento el mercado no muestra señales preocupantes, las autoridades a cargo de la gestión económica y financiera, y principalmente el Banco de Corea, harán un minucioso seguimiento y activarán medidas de estabilización en caso de que la coyuntura lo requiera.