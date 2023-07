Presidente visita mercado de pescado en Busan para animar a comerciantes

Photo : YONHAP News

Mientras la oposición intensifica su ofensiva contra el Gobierno cuestionando la seguridad los productos marítimos, ante el inminente vertido de aguas radiactivas de Fukushima al océano, el presidente Yoon Suk Yeol destacó que el pueblo coreano es sensato y no se dejará influir por rumores sin criterio.Según divulgó Lee Do Woon, portavoz presidencial, Yoon hizo estas declaraciones el jueves 27 durante una cena con representantes de la comunidad pesquera y del mecado de pescados y mariscos Jagalchi, en la ciudad portuaria Busan.Explicó que, tras escuchar atentamente a los comerciantes del mercado Jagalchi, quienes se quejaron de un descenso en las ventas por las infundadas afirmaciones de algunos políticos sobre el vertido de Fukushima, les dijo que el público es sabio y no se dejará influir por esos rumores.También solicitó al ministro de Océanos y Pesca, Cho Seung Hwan, que ayude a promover descuentos hasta fin de año en los productos del mar en los mercados tradicionales, que solo suelen aplicar en festivos especiales, a fin de estimular el consumo.