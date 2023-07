Oficialismo y oposición chocan por nominado a presidir Comisión de Comunicaciones

Photo : YONHAP News

La nominación de Lee Dong Kwan como presidente de la Comisión de Comunicaciones de Corea enfrenta a los partidos políticos surcoreanos.Mientras el principal opositor The Minjoo cuestiona su idoneidad para el cargo, el oficialista Poder del Pueblo afirma que la oposición solo busca dañar la reputación del candidato e imponer su criterio.El oficialismo considera a Lee como la persona idónea para promover el servicio público de radio y televisión, y también para adoptar políticas con perspectiva de futuro en el sector de las comunicaciones.En cuanto a la sospecha de intentar ocultar un caso de violencia escolar de su hijo usando sus influencias, asegura que la Fiscalía retiró los cargos y que la víctima declaró no haber sufrido agresiones directas del hijo de Lee.No obstante, The Minjoo cuestionó que nadie convocara al comité contra la violencia escolar ante dicho caso, y que el caso no influyera a la hora de acceder a una universidad de prestigio en el país.Por tanto, urgió a retirar la candidatura de Lee a la Comisión de Comunicaciones, alegando turbias implicaciones en el caso de violencia escolar que involucra a su hijo, además de destacar que este tipo de nominaciones solo refleja la ambición del Ejecutivo por intentar controlar los medios.