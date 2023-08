EEUU promueve cooperación en defensa con Corea del Sur y Japón

Photo : YONHAP News

Seúl, Washington y Tokio mantendrán una cumbre el próximo 18 de agosto en Camp David, la residencia de vacaciones del presidente de Estados Unidos.Según informó el diario Financial Times el martes 1, en la declaración conjunta a emitir tras la cumbre Estados Unidos desea incluir una obligación de consulta mutua con Corea del Sur y Japón ante un hipotético ataque.Estados Unidos pretende proclamar que estos tres países comparten "vulnerabilidades comunes", fórmula que según Financial Times alude a las amenazas de Corea del Norte y de China.Si llega a concretarse, la inclusión de esa frase podría interpretarse como un intento de Estados Unidos de reforzar la cooperación con Corea del Sur y Japón en materia de seguridad, para aumentar el potencial de disuasión en la región del Indo-Pacífico.Aunque Estados Unidos mantiene tratados de defensa mutua tanto con Corea del Sur como con Japón, no hay un acuerdo similar entre Seúl y Tokio.La cooperación trilateral en materia de seguridad es un anhelo constante de Estados Unidos, pero nunca prosperó por los problemas históricos entre Corea del Sur y Japón, y por la resistencia interna de Seúl a cooperar con Tokio.Pero recientemente, la administración de Biden intenta por todos los medios fortalecer la cooperación trilateral en materia de seguridad, aprovechando la mejora en las relaciones entre Seúl y Tokio con la llegada de Yoon Suk Yeol.