Renta per cápita de Corea del Sur pierde más del 8% en 2022

Photo : KBS News

El año pasado la renta per cápita de Corea del Sur bajó un 8,2% respecto al año anterior.Según explicó el Banco de Corea ante la Asamblea Nacional, la renta per cápita de Corea del Sur en 2022 fue de 32.142 dólares, un 8,2% menos que en 2021 (34.998 dólares).Por otra parte, el país figura como tercero en pérdida de renta per cápita después de Japón (-15,1%) y Suecia (-8,5%), y pese al descenso mantuvo el puesto 23, el mismo de 2021, de entre los 47 países objeto de estudio.En términos de renta per cápita, Luxemburgo ocupó el primer lugar con 125.558 dólares, seguido de Noruega (106.180 dólares), Irlanda (104.237 dólares), Suiza (91.976 dólares) y Estados Unidos (76.360 dólares).La reducción da renta per cápita de Corea del Sur se achaca principalmente a la depreciación de su moneda (won) frente al dólar estadounidense.