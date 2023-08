Seúl y París coinciden en incluir tema nuclear norcoreano en marco de TNP

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Francia han coincidido en la necesidad de abordar el tema nuclear norcoreano en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que actualmente prepara su decimoprimera reunión de valoración, a celebrarse en 2026.El tema surgió durante una actividad de las cancillerías surcoreana y francesa, en paralelo a una reunión preparatoria del TNP celebrada en Viena, Austria, a la que además de diplomáticos de ambos países asistieron analistas y expertos en energía nuclear.Todos coincidieron en que el programa balístico-nuclear de Corea del Norte compromete seriamente la no proliferación, y por tanto debe figurar en la agenda de los países adheridos al TNP, considerando que Pyongyang insiste en reforzar su arsenal, sin respetar ni las normas internacionales ni las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, treinta años después de abandonar unilateral y arbitrariamente el Tratado de No Proliferación.Las primeras sesiones del comité preparatorio del encuentro, que se celebra cada cinco años para analizar los avances de dicho acuerdo, establecido en 1968, tienen por objetivo coordinar agendas y los temas de debate. Tras el encuentro los asistentes adoptarán una declaración conjunta con las conclusiones, incluyendo la inquietud que genera el programa balístico-nuclear de Corea del Norte, y hará un llamado al régimen norcoreano a respetar las normas de no proliferación y del OIEA, así como a llevar a cabo una desnuclearización total, verificable e irreversible.