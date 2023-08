74 estados del TNP condenan amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

74 naciones, incluida Corea del Sur, han condenado los ensayos balísticos y el desarrollo de armas nucleares de Corea del Norte, instando a ese país a desistir de tales actividades y respectar las obligaciones internacionales que le corresponden.Así lo hicieron en la declaración conjunta que emitieron en la primera sesión preparatoria para la decimoprimera reunión evaluativa del Tratado de No Proliferación Nuclear, organizada en Viena, Austria. Impulsaron la declaración Corea del Sur y Francia, y la firmaron -incluyendo a estos dos países- un total de 74 naciones, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y Suiza.Manifestaron que les inquieta profundamente los ensayos de misiles balísticos que Pyongyang viene realizando desde 2022 de forma reiterada, así como su insistencia en desarrollar armas nucleares en contra de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Enfatizaron que esas actividades perturban la seguridad de países vecinos y amenazan la paz mundial, de ahí las condenan.Así exhortaron al régimen norcoreano a detener cualquier esfuerzo por continuar con el desarrollo nuclear y por ampliar o mejorar las instalaciones relacionadas, así como a tomar medidas concretas para una desnuclearización completa, verificable e irreversible.Recalcaron que conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2006 y 2009, y las conclusiones de los debates que hubo entre las partes contratantes del Tratado de No Proliferación en 2010, Corea del Norte no puede obtener estatus de estado nuclear. Agregaron que por tanto apoyan toda acción para arraigar una paz sostenible en la península coreana e hicieron un llamado a Pyongyang a aceptar reactivar el diálogo.