Cónsul general de Corea en Honolulu inspecciona daños por incendios en Maui

Photo : YONHAP News

El cónsul general de Corea del Sur en Honolulu, Lee Seo Young, visitó Maui para inspeccionar la situación en esa isla hawaiana, donde ocurrieron varios incendios forestales dejando multimillonarias pérdidas.Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en Seúl, el cónsul recorrió la isla y converso con las autoridades locales sobre la cooperación que el consulado podría ofrecerles, en particular para la protección de los coreanos residentes en Maui.La cancillería dio a conocer que hasta ahora no se han reportado muertos o heridos entre la comunidad de residentes coreanos, aunque el consulado tuvo que emitir pasaportes provisionales a once turistas que perdieron sus documentos por los incendios.Las llamas en Maui comenzaron el 8 de agosto y se expandieron rápidamente, dejando noventa muertos y enormes consecuencias, pues se la superficie afectada se estima en 8,78 kilómetros cuadrados.