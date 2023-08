Oficialistas y opositores culpan unos a otros sobre fiasco del Jamboree Scout Mundial

Photo : YONHAP News

La clase política está empecinada en encontrar responsables sobre el fiasco del Jamboree Scout Mundial, pues mientras el oficialista Poder del Pueblo culpa al Gobierno Provincial de Jeolla del Norte por la mala gestión del evento, el mayoritario opositor The Minjoo exige una investigación parlamentaria señalando que todo se debió a la ineficiencia y la falta de medidas adecuadas por parte del Gobierno central.Concretamente, la postura de Poder del Pueblo es que los responsables de la mala organización son la anterior administración del presidente Moon Jae In y la Provincia de Jeolla del Norte porque no hicieron como era debido los preparativos básicos para dicha actividad. Incluso culpa a las autoridades provinciales por solo tratar de obtener presupuestos multimillonarios para la construcción de las instalaciones del campamento y otras infraestructuras necesarias para la organización del Jamboree sin un plan, y también por malgastarlos. Sin embargo, el partido oficialista sigue guardando silencio a la pregunta de si no cometieron negligencia las carteras a cargo de la coordinación general, es decir el Ministerio de Interior y el Ministerio de Igualdad de Género y Familia, al no supervisar el uso de tales presupuestos, ni revisar los preparativos.El mayoritario opositor The Minjoo, por su parte, señala como el culpable del fiasco del Jamboree al actual Ejecutivo de Yoon Suk Yeol, destacando que ni tenía un plan minucioso de organización, ni medidas ante posibles variables adversas, como calor extremo y lluvias.