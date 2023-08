Casa Blanca anticipa nueva iniciativa para cooperación entre Corea, EEUU y Japón

Photo : YONHAP News

Respecto a la inminente cumbre entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, Washington ha anticipado que en esa reunión se plantearán importantes ideas para reforzar la cooperación entre las tres naciones.John Kirby, coordinador de Comunicación Estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró el miércoles 16 (hora local) que la nueva iniciativa elevará a un nivel más alto las relaciones entre Seúl, Washington y Tokio, pues esta no se basará sobre un reto en particular, sino sobre retos globales. Así explicó que en la reunión se incluirán temas variados, desde economía hasta seguridad y relaciones internacionales, recalcando que no tendrá por objeto contrarrestar a China.En cuanto a las relaciones Corea del Sur-Japón, Kirby destacó el liderazgo y el compromiso de los líderes de ambos países, Yoon Suk Yeol y Fumio Kishida, cuya valentía política fortaleció significativamente los lazos bilaterales.