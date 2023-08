Consejo de Seguridad de ONU cierra la reunión sobre DDHH de Pyongyang sin acuerdos

Photo : YONHAP News

La primera reunión en seis años del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte terminó sin una declaración conjunta o una resolución.La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, señaló durante la reunión celebrada el jueves 17, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue guardando silencio sobre varias violaciones de derechos humanos cometidas por el país más represivo y totalitario del mundo.Asimismo, apuntó que no ha habido mejoras en la situación norcoreana, desde que se publicara hace diez años un informe de la ONU sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del régimen de Corea del Norte.El embajador surcoreano ante la ONU, Hwang Joon Kook, por su parte, afirmó que, si no se aborda el problema de los derechos humanos de Pyongyang, tampoco se podrá resolver su problema nuclear, recalcando que el régimen está usando sus recursos para el desarrollo de armas nucleares, en lugar de hacerlo para mejorar el bienestar de su pueblo.En contraste, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, calificó el intento de Estados Unidos y sus aliados de abordar el problema de derechos humanos del Norte de “hipocresía”, alegando que Washington, Seúl y Tokio están fortaleciendo su poder militar en Asia Oriental.El enviado norcoreano no asistió a la reunión abierta sobre el abuso de derechos humanos del Norte que se celebró por primera vez desde 2017.Dado el veto de Rusia y China, la sesión se cerró sin adopción de ningún comunicado conjunto o declaración para condenar a Corea del Norte y sin una resolución de sanciones contra el régimen.