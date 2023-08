Lee Jae Myung es interrogado durante 13 horas por corrupción en un proyecto de urbanización

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor The Minjoo, regresó a casa sobre las 0 horas del viernes 18 después de ser interrogado por la Fiscalía durante varias horas por su presunta implicación en el caso de corrupción relacionado con el plan de urbanización del barrio Baekhyeon.Al salir de la oficina de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl después de más de 13 horas de interrogatorio, Lee afirmó ante periodistas que los hechos prueban que no ha habido problemas en sus actos, y no puede evitar pensar que la investigación se está realizando con una conclusión ya establecida y se están fabricando pruebas para que se ajustaran a su objetivo.Se sospecha que Lee otorgó privilegios a contratistas privados causando pérdidas para el gobierno de la ciudad de Seongnam mientras ejercía como alcalde, durante el proceso de conversión de la utilidad del antiguo sitio del Instituto de Investigación de Alimentos de Corea en el barrio Baekhyeon para construir allí edificios residenciales entre 2014 y 2015.Previamente, Lee negó las acusaciones en su contra, alegando que no obtuvo ninguna ganancia personal en dicho proyecto de urbanización, pero la Fiscalía igualmente lo convocó a las 10:40 am del jueves 17 al interrogatorio acusándolo de cargos de abuso de confianza e instigación de perjurio.