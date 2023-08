Presidencia destaca reforzada seguridad a partir de la cumbre tripartita

Photo : KBS News

Presidencia ha destacado la reforzada seguridad regional como el principal resultado de la cumbre tripartita entre los líderes de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.El portavoz presidencial Lee Do Woon declaró el domingo 20 desde Seúl, que la Declaración de Washington emitida en abril por los presidentes Yoon Suk Yeol y Joe Biden y el establecimiento de un grupo permanente de consultas nucleares entre Corea del Sur y Estados Unidos sentaron las bases de un sistema más eficiente para contrarrestar las amenazas norcoreanas y que en este contexto, la reciente cumbre trilateral sirvió para mejorar la seguridad internacional.Afirmó que la organización en sí de una cumbre separada entre los mandatarios surcoreano, estadounidense y japonés es simbólica porque proclamó pública y oficialmente la solidez de las relaciones y la cooperación trilaterales.Sin embargo, a la pregunta de si no se creó una semi alianza tripartita al dejar por escrito los principios rectores de las relaciones entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, la Oficina Presidencial dio una respuesta negativa al aclarar que la consolidación de una nueva alianza requiere de documentos vinculantes, como tratados firmados por todas las partes interesadas. Añadió que por lo pronto la cooperación trilateral se basa en la participación voluntaria, no forzada ni por contrato, de ahí que no es prudente que sea referida como "semi alianza".En cuanto a los logros de la cumbre tripartita en términos económicos, el portavoz subrayó el compromiso tomado por los líderes para ampliar los intercambios tanto técnicos como de recursos humanos en sectores de punta, como inteligencia artificial, ingeniería cuántica y desarrollo espacial, con el objetivo de asegurar motores de crecimiento futuro y generar efectos directos, como la mejora del empleo.