Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol presentó directamente al gabinete los resultados de la cumbre que mantuvo con los líderes de Estados Unidos y Japón el día 18, destacando sobre todo la evolución de la cooperación tripartita como un sistema regional permanente de consultas, capaz de reprimir las provocaciones norcoreanas y traer mayores beneficios tanto a la población como a las empresas surcoreanas.Al encabezar una reunión de gabinete un día después de su llegada de Estados Unidos, el mandatario afirmó que a partir de la cumbre tripartita con Joe Biden y Fumio Kishida se abre una nueva era de cooperación entre las tres naciones, pues la declaración que emitieron desde Camp David no solo la consolida, sino que también la institucionaliza como un marco de consultas sobre asuntos regionales en el Indo-Pacífico. Recalcó que la reforzada cooperación entre Seúl, Washington y Tokio fomentará los intercambios en otros sectores, como economía, tecnología de punta y cooperación para el desarrollo, además de la seguridad de la península coreana ante las amenazas norcoreanas.Así, comparó la cooperación tripartita con otros mecanismos de diálogo liderados por Estados Unidos para contrarrestar el crecimiento de la hegemonía de China -tipo Quad o Aukus- enfatizando que contribuirá a promover la paz internacional. No obstante, sonó tajante al expresar que el acercamiento entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón no implica de ninguna manera que marginarán a determinados estados o adoptarán políticas antagónicas hacia los mismos, pues los intereses que defienden son universales y justos.En cuanto a la cooperación económica entre los tres países, Yoon aseguró que permitirá ampliar el terreno de negocios de las empresas surcoreanas, al tiempo de mejorar la resiliencia de la red de suministros.Finalmente, el presidente aludió al ejercicio nacional de preparación contra emergencias, llamando a los ciudadanos a cooperar con los simulacros, fijando como tareas prioritarias mejorar el nivel de respuesta conjunta de los sectores público, privado y militar ante las amenazas nucleares de Corea del Norte y al riesgo de guerras psicológicas. Sobre todo exhortó al pueblo a unirse y a no dejarse manipular, alegando que ante contingencias imprevistas o el comienzo de una guerra, puede que Pyongyang divulgue noticas falsas y despliegue campañas de incitación para crear confusión.