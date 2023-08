Partidos presentan opiniones entrecruzadas sobre cumbre entre Yoon, Biden y Kishida

Photo : YONHAP News

El oficialista Poder del Pueblo destacó el fin de semana que la cumbre entre los líderes de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón reforzó la cooperación tripartita, además de consolidar la plataforma para un nuevo salto de Corea del Sur.El portavoz-jefe del partido Kang Min Kuk declaró que la historia recordará la cumbre trilateral como el comienzo de una cooperación institucionalizada entre Seúl, Washington y Tokio, así como un importante hito en la senda de los esfuerzos realizados por el presidente Yoon Suk Yeol en materia de política exterior.El vocero subrayó especialmente los acuerdos de los líderes para intercambiar información y adoptar medidas conjuntas ante cualquier amenaza que perjudique los intereses comunes y la seguridad de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Además, evaluó que respondieron oportunamente a los llamados de la era actual a promover la paz, abogando por contribuir a la reconstrucción de Ucrania, por reforzar las sanciones contra Rusia y por reprimir cualquier intento de cambiar el panorama regional a la fuerza.El mayoritario opositor The Minjoo, en cambio, presentó tanto una opinión escéptica como duras críticas sobre el resultado de la cumbre tripartita, cuestionando si establecer una "semi alianza militar" con Japón es realmente necesario cuando Corea cuenta ya con Estados Unidos como su mayor aliado.Señaló que la "Promesa sobre consultas trilaterales" firmada por Yoon Suk Yeol, Joe Biden y Fumio Kishida dan por hecho que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón dialogarán y actuarán conjuntamente al surgir situaciones de crisis en el Indo-Pacífico, lo cual implica la creación de una "comunidad de seguridad" incluyendo a Japón de una envergadura similar a la de una "semi alianza militar".Enfatizó que por ende, el Ejecutivo de Yoon Suk Yeol tiene la obligación de ofrecer una explicación clara y detallada sobre de qué manera tal "semi alianza militar" con Japón beneficia a los intereses nacionales de Corea del Sur, y si participar en esa "comunidad de seguridad regional" no supone mayores costes, o bien no daña la autonomía estratégica de las tropas surcoreanas al forzarlas a movilizar los recursos militares nacionales en caso de una crisis en Japón.