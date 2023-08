Photo : YONHAP News

Ante el aumento de los "crímenes aleatorios", que irrumpen en la vida tranquila de los ciudadanos y son cometidos en entornos cotidianos, están en aumento las opiniones a favor de la ejecución de la pena de muerte.Corea del Sur, pese a admitir la pena capital como sanción penal, no la aplica desde hace tiempo, exactamente desde diciembre de 1997. Sin embargo, el aumento de los "crímenes aleatorios", como la violación de una mujer en una ruta de montañismo en el barrio seulita de Sillim-dong o el ataque armado sin objetivo ocurrido alrededor de la estación de Seohyeon, ha reactivado el debate sobre la pena de muerte.En particular son cada vez más fuertes las voces que exigen que esta sea ejecutada, máxime tras fallecer la víctima de la violación en Sillim-dong dos días después de sufrir la agresión.No obstante y de momento, los expertos son más bien escépticos, tanto respecto a la posibilidad de que la pena capital vuelva a ser aplicada en Corea del Sur, como sobre los efectos de dicha sanción penal para la prevención de los crímenes. Pues explican que aunque es comprensible el llamado de los ciudadanos a volver a aplicar la pena capital, su efecto preventivo será limitado porque en el caso de los "crímenes aleatorios", el miedo a la condena no resulta en un motivo para desistir del acto criminal para sus autores.