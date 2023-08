Asesor de Seguridad Nacional alude a derechos de Corea para procesos nucleares

Photo : YONHAP News

El asesor presidencial de Seguridad Nacional, Cho Tae Yong, ha señalado que Corea del Sur tiene como tarea pendiente negociar con Estados Unidos para asegurar los derechos de reprocesamiento de combustibles nucleares y de enriquecimiento de uranio.Durante la aparición en un programa de actualidad del canal de cable TV Chosun el lunes 21, dicha autoridad declaró que Japón estableció un acuerdo sobre energía atómica y así pudo empezar a realizar tales procesos nucleares, sin embargo, Corea no tiene aún tales derechos.El reprocesamiento nuclear sirve para obtener uranio y plutonio de combustibles gastados en reactores nucleares, logrando un uso más eficiente de materiales atómicos y también reducir la cantidad de desechos de actividad alta. No obstante, al ser el plutonio un material para armas nucleares, el Acuerdo sobre Uso de Energía Atómica entre Corea del Sur y Estados Unidos -incluso la versión actualizada en 2015- prohíbe a Seúl llevar a cabo dicho procedimiento, además de limitar hasta apenas un 20% el enriquecimiento de uranio.En cambio, Japón obtuvo el derecho de reprocesamiento de combustibles nucleares mediante el acuerdo de energía atómica que suscribió con Estados Unidos en 1968 y veinte años después, en 1988, empezó también a enriquecer uranio hasta niveles superiores al 20% bajo la condición de no usar dicho material para fabricar armas nucleares.