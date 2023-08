Avanzan preparativos finales para vertido de aguas de Fukushima

Photo : YONHAP News

Conforme a la decisión del gabinete de Japón de comenzar con el vertido de las aguas residuales de la Central Nuclear de Fukushima el jueves 24, Tepco -la Compañía Eléctrica de Tokio, operadora de dicha planta- realiza en estos momentos los preparativos finales para la descarga.Según la cadena pública de radio y televisión japonesa NHK, Tepco continuó hasta altas horas de la noche del martes 22 con los procedimientos para diluir las aguas contaminadas filtradas mediante el sistema ALPS con agua de mar. Exactamente, cada tonelada de aguas residuales ya tratadas fue mezclada con 1.200 toneladas de agua de mar.Finalizada dicha etapa, el miércoles 23 la empresa eléctrica procedió a medir los niveles de tritio en las aguas resultantes del proceso de dilución. Los resultados saldrán el jueves 24 por la mañana y si no supera el máximo permitido, la descarga comenzará, de no existir condiciones climáticas adversas. El primer vertido se llevará a cabo durante diecisiete días, para expulsar al océano 7.800 toneladas de aguas residuales diluidas.Sin embargo, la controversia y el rechazo sobre el vertido persisten tanto dentro como fuera de Japón. En la clase política de ese país las opiniones se dividen, a grandes rasgos entre el oficialista Liberal Democrático, que valora como "adecuada" la decisión del gabinete de Tokio y la oposición, que afirma que es inaceptable.Los pescadores locales, por su parte, insisten en que si bien las explicaciones del Gobierno han mejorado su entendimiento sobre la seguridad científica del plan de vertido, eso no significa que ha cambiado su postura negativa al mismo.