Partidos chocan sobre vertido de Fukushima

Photo : YONHAP News

Una feroz polémica existe en estos momentos en Corea del Sur por el vertido de aguas residuales de la central de Fukushima y los principales partidos políticos están enfrentados. Mientras Poder del Pueblo acusa a la oposición de incitar a un miedo innecesario entre la población, The Minjoo se refiere a la descarga al mar de aguas contaminadas como una "segunda guerra" iniciada por Japón.El oficialista Poder del Pueblo enfatizó el miércoles 23, que solo hay que tomar en consideración los datos científicos y que lo que los análisis muestran es que las aguas descargadas tardarán al menos unos cuatro o cinco años en llegar a los mares de Corea. Alegó que la oposición trata de politizar el tema, sembrando un miedo exagerado y un innecesario sentimiento anti Japón en la población, cuando otros países como Estados Unidos y Canadá no se oponen al vertido, pese a que las aguas de Fukushima llegarán mucho antes a sus costas.El mayoritario opositor The Minjoo, sin embargo, se mostró tajante al sostener que Japón, que en el pasado amenazó a países vecinos al iniciar una guerra de invasión imperialista, está por provocar otras desgracias. El líder de este partido, Lee Jae Myung, incluso comentó que tienen razón quienes dicen que la historia se repite, pues piensa el vertido de aguas contaminadas de Fukushima será recordado como la "segunda Guerra del Pacífico".