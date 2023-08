Medios locales norcoreanos evitan informar sobre el fallido lanzamiento de satélite militar

Photo : YONHAP News

Los medios de comunicación internos de Corea del Norte aún no divulgaron información sobre el fallido segundo intento de lanzar un satélite militar.Si bien la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, destinada a suministrar noticias al extranjero, cubrió la noticia con relativa celeridad, los medios internos como el diario Rodong Sinmun o la Televisión Central de Corea del Norte, todavía no publicaron nada al respecto.Anteriormente, después de que el primer intento del 31 de mayo terminara en fracaso, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte lo anunció rápidamente.Sin embargo, los medios de comunicación locales no informaron el fallido lanzamiento al público nacional durante un periodo significativo de tiempo hasta el 19 de junio, cuando el ensayo en cuestión fue mencionado en una reunión clave del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.