Política Vertido de Fukushima desata tensión entre partidos políticos surcoreanos

La liberación de aguas contaminadas procedentes de Fukushima ha intensificado la disputa entre los partidos políticos surcoreanos.



El partido gobernante Poder del Pueblo ha criticado al principal opositor The Minjoo por generar inseguridad en torno al vertido de Japón. Según el oficialismo, este alboroto creado por The Minjoo podría desencadenar en un boicot contra los productos pesqueros surcoreanos. Además, argumentan que el partido está utilizando el temor en torno al vertido para desviar la atención de otros problemas internos, como los posibles riesgos judiciales que enfrenta su líder Lee Jae Myung.



Por su parte, The Minjoo ha categorizado la liberación de agua contaminada de Fukushima como un acto evidente de "terrorismo ambiental", enfatizado que la historia recordará al Gobierno japonés como un delincuente ambiental que llevó a cabo un acto "terrorista" en contra de la humanidad, al tiempo de acusar al Gobierno surcoreano de ser cómplice en esta situación.



En una muestra de oposición, miembros del partido The Minjoo marcharon desde Gwanghwamun hasta Yongsan, donde se encuentra la oficina presidencial, exigiendo el cese del desagüe de las aguas contaminadas.



Asimismo, han anunciado que el sábado 26 organizarán una manifestación en Gwanghwamun para expresar su descontento.