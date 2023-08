Polémica por vertido de Fukushima sigue enfrentando a los partidos

Photo : KBS News

Cuatro legisladores del principal opositor, The Minjoo, se desplazaron hasta Japón para protestar contra el vertido de aguas radiactivas de Fukushima, gesto que criticó el oficialista Poder del Pueblo por intentar politizar el tema y generar inseguridad ciudadana, además de contraer el consumo doméstico de bienes pesqueros.Los diputados opositores participaron en una manifestación convocada en Fukushima contra el vertido, al tiempo de hacer un llamado a Seúl y Tokio para frenarlo, enfatizando que es un tema ajeno a rivalidades entre ambos países o al supuesto sentimiento anti Japón de los coreanos, y solo un reclamo que busca la seguridad de los mares y de las futuras generaciones.Los legisladores de The Minjoo anticiparon que recurrirán a todas las medidas posibles en base al Derecho Internacional, incluida una demanda solicitando una indemnización al Gobierno japonés.Por su parte, el oficialista Poder del Pueblo acusó a la oposición de politizar el vertido de Fukushimna, reiterando que The Minjoo solo genera pánico entre la población y amenaza el bienestar de pescadores inocentes.