Solo un tercio de la juventud coreana desea casarse

Photo : Getty Images Bank

Solo un tercio de los jóvenes surcoreanos mantiene una opinión positiva del matrimonio, frente al escepticismo de la mayoría, que principalmente se atribuye a motivos económicos y a los argumentos a favor de convivir sin casarse.Recientemente, la Oficina Nacional de Estadística realizó un estudio de la percepción de la juventud surcoreana sobre el matrimonio, tomando como grupo de muestra a ciudadanos de entre 19 y 34. Apenas un 36% de los consultados se mostró a favor del matrimonio, porcentaje que supone un 20% menos que hace una década. Por géneros, los varones expresaron un mayor deseo de casarse que las mujeres, mientras que las opiniones a favor del matrimonio aumentaron con la edad.Como principal motivo para no casarse, uno de cada tres jóvenes mencionó la falta de recursos económicos. Mientras, otros dijeron no sentir necesidad de casarse, y como tercer motivo no desear sentir la presión que conlleva la paternidad y la crianza de hijos.En paralelo, más del 80% de la juventud surcoreana prefiere vivir con su pareja sin casarse, porcentaje que supera en gran medida al de hace dos años.En tanto, más de la mitad no ve como obligación o necesidad ser padres, y cuatro de cada diez afirmó que podrían tener hijos sin casarse.Respecto a las tareas del hogar, un 85% de los jóvenes surcoreanos dijo que deben repartirse por igual entre hombres y mujeres, aunque solo un 41% opina que en la práctica esas tareas se distribuyen equitativamente.